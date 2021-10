Douvres-la-Délivrande. Calvados : un automobiliste percute volontairement un cycliste

S'étant servi de sa voiture comme d'une arme, c'est pour violence avec usage d'une arme qu'un homme âgé de 28 ans a comparu mercredi 7 mars 2018 devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) Les faits remontent au jeudi 30 novembre 2017 à Douvres la Délivrande au nord de l'agglomération.

Agressé à deux reprises

Vers 20h, le prévenu percute un cycliste une première fois. "Il m'avait forcement vu, mon éclairage était en bon état. Après ça je ne pouvais plus rouler, je suis rentré chez moi prendre un autre vélo. Je l'ai alors recroisé. Il a fait demi-tour, m'a doublé en me faisant une queue de poisson et en freinant plusieurs fois pour me faire tomber", explique la victime. L'homme s'en sort avec des traumatismes des jambes et des poignets qui lui valent 2 jours d'incapacité totale de travail.

En décembre le chauffard appréhendé pour excès de vitesse est identifié par la victime. Ingénieur connu de la justice pour usage de stupéfiants, il reconnaît les faits sans pouvoir fournir d'explication. La procureure requiert une peine d'avertissement. "Ce comportement totalement injustifié dépasse l'entendement, car il n'y a pas eu qu'une seule manœuvre. Il revient sur les lieux en se déportant volontairement "

L'homme écope de trois mois de prison avec sursis et de quatre mois de suspension de permis. Il devra verser à la victime 500 euros de préjudice matériel et 500 euros de préjudice moral.

A LIRE AUSSI.

Calvados : il relève un scooter tombé et est accusé de recel

Calvados : violente réaction d'un automobiliste après un refus de priorité

Normandie : un automobiliste s'en prend à un autre à coups de poing

(Calvados) Il utilise sa voiture comme une arme: 9 mois de prison ferme

Vire : ivre et contrarié, il menace tout le monde avec un couteau