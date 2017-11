(Calvados) Il utilise sa voiture comme une arme: 9 mois de prison ferme

À Cormelles-le-Royal au sud de Caen (Calvados) le dimanche 29 octobre 2017 lors d'une altercation un homme alcoolisé tente à plusieurs reprises d'écraser plusieurs personnes avec son véhicule avant de prendre la fuite à l'arrivée de la police. Il a dû en rendre compte vendredi 3 novembre 2017 devant le tribunal de grande instance de Caen.

Ismaël Amaro âgé de 25 ans a été placé sous mandat de dépôt le mardi 31 octobre 2017 à la suite de délits ayant eu lieu le dimanche précèdent. Il a été jugé en comparution immédiate par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) le vendredi 3 novembre 2017, pour violences avec usage d'une arme, refus d'obtempérer et conduite en état d'ivresse en récidive.

Pied de biche, batte de base-ball, couteau et... voiture

L'homme, en instance de séparation, reçoit un appel de sa compagne le dimanche 29 octobre 2017. Celle-ci lui demande de venir s'expliquer sur une éventuelle liaison que ce dernier entretiendrait avec la femme de son neveu. Arrivé sur les lieux (à Cormelles-le-Royal) en fin d'après-midi il se voit accueilli par plusieurs personnes, dont le neveu en question armé d'un pied de biche. L'homme s'arme pour sa part d'une batte de base-ball. Par la suite il sortira un couteau dont il tentera de porter des coups dans le ventre de son rival. Enfin, par des allés retour il essayera de percuter diverses personnes (les voisins s'en étant mêlé) avec sa Porche Cayenne.

Délit de fuite

À l'arrivée de la Bac (brigade anti-criminalité) l'homme prend la fuite et sera interpellé à Caen. Il accuse plus de 2g d'alcool par litre de sang. À l'audience il explique les raisons de sa fuite mais minimise les violences reprochées "J'ai fui la police car j'ai déjà été condamné pour conduite en état d'ivresse. Sinon, je suis tombé dans une embuscade et je me suis défendu." Mais les témoignages du voisinage le chargent sans appel. Le neveu de sa femme réclame 20 000 euros de préjudice moral argumentant la présence de ses enfants.

"Faits irresponsables"

La procureure Carole Étienne définit ces faits comme irresponsables. "Il n'a même pas pris conscience des conséquences dramatiques possibles". Sont requis 18 mois de prison dont 12 mois ferme, une interdiction de contact et une annulation du permis.

L'avocat de la défense objecte que son client est tombé dans un climat d'agressivité invraisemblable et sollicite une peine avec sursis.

Ismaël Amaro écope de 15 mois de prison dont 9 mois ferme, de 3 500 euros de préjudice moral et de 200 euros d'amende. Il lui est interdit d'apparaître dans ce quartier de Cormelles-le-Royal ainsi que de détenir une arme. Son permis est annulé, il ne pourra pas le repasser avant 6 mois. Enfin, sa Porche Cayenne se voit confisquée. L'homme est maintenu en détention.

