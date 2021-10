Le Lorey. Manche : quatre blessés dans la collision d'une ambulance et d'une voiture

Les secours ont été alertés un peu après 17 heures jeudi 8 mars 2018 après une collision impliquant une ambulance privée et une voiture survenue sur la route départementale 972 (axe Saint-Lô/Coutances) au niveau de la commune du Lorey (Manche).

Quatre blessés

Cinq personnes sont impliquées dans cet accident qui a fait quatre blessés légers : une femme âgée de 19 ans et trois hommes âgés de 22, 23 et 40 ans. Les victimes ont été transportées vers les centres hospitaliers de Coutances et de Saint-Lô.

D'importants moyens ont été engagés dont dix-sept sapeurs-pompiers et sept véhicules de secours aux victimes.