Louvigny. [Dossier habitat] Végétaliser et embellir son intérieur

Objet de décoration, moyen de lutter contre la grisaille, les plantes vertes et les fleurs embellissent une maison et donnent un coup de frais à l'habitat. À condition de bien les choisir. "En décoration, ce qui fonctionne bien en ce moment ce sont les plantes comme l'Areca (genre de palmiers), le Ficus ou le Yucca, explique Marie Bonamy, adjointe à la direction aux Pépinières de Bavent à Louvigny (Calvados). Les plantes grasses et les cactées sont des réelles tendances, l'achat de plantes vertes s'essouffle un peu". Associées à un cache-pot moderne, les plantes donnent à un intérieur un côté plus graphique et contemporain. "Aujourd'hui on vend aussi, des plantes "prêtes à l'emploi", avec cache-pots, mousses et galets, prêtes à poser chez soi", continue Marie Bonamy.

Esthétique et santé

Malgré une demande isolée, le jardin d'hiver, intégré à l'habitation, reste une alternative à la grisaille hivernale. "Pour les jardins d'hiver, le problème principal c'est la luminosité. On peut rester sur des plantes qui demandent peu de lumière comme la Fougère". Les plantes vertes s'inscrivent plutôt dans la durée, contrastant avec des plantes fleuries. En dehors de l'aspect esthétique, les plantes, en absorbant certains agents polluants, participent à assainir l'air de la maison . "Toutes les plantes ont des vertus dépolluantes après, il y a des spécificités selon les variétés, comme l'aloe vera ou le cactus contre les ondes par exemple", précise la responsable.

Pratique. Pépinières de Bavent. ZAC du Long Cours à Louvigny. Tel : 02 31 74 00 01

