Caen. Basket (LFB, 16e journée). Mondeville en véritable démonstration face au Hainaut (85-63)

Mondeville a rarement connu une intensité athlétique aussi remarquable cette année en Ligue Féminine. Face au Hainaut, Kim Gaucher lançait la machine (2-0) avant que Marizy ne lui réponde d'un trois points, spécialité adverse sur le premier quart. Mais l'USOM prenait alors vite les choses en main par un trio Gaucher-Hejdova-Mann remarquable au scoring quand les plus jeunes comme Djekoundade faisaient parler d'elles au rebond. Et pour cause, Gaucher marquait son leadership du haut de ses 8 points et 7 rebonds en première mi-temps. Les locales disposaient alors d'un premier matelas confortable, grâce à une défense ô combien agressive, avant d'enfoncer le clou à la pause (47-31, 20').

Une circulation de balle intéressante

Dans un rythme un peu moindre au début du second acte, les choses s'envenimaient peu à peu. Très décisif au rebond, par Tadic ou Hejdova, Mondeville continuait à marquer son territoire en infligeant un +20 peu avant la demi-heure de jeu (58-38, 25'). Le jeu à l'intérieur continue de fonctionner, notamment pour Mosengo-Masa bien servie par Berkani, toujours aussi spectaculaire à la passe mais aussi par Hejdova, véritable renard des surfaces. Force est de constater que chacune y trouve son compte. C'est une véritable démonstration collective qu'inflige l'USOM à son adversaire du jour. Net et sans bavure, ce 5e succès de la saison remet enfin les protégées de Romain Lhermitte sur les bons rails avant de recevoir Charleville-Mezières, samedi 10 mars prochain. Ce sera, en somme, une autre paire de manches.

Fiche Technique.

21-14 / 47-31 / 69-46 / 85-63

Mondeville : Tadic 9, Hejdova 18, Gaucher 8, Djekoundade 6, Mosengo-Masa 10, Nauwelaers 6, Berkani 13, Guennoc, Mann 15, Hirigoyen. Entr : R.Lhermitte.

Hainaut : Fouasseau 6, Tetemondova, Marizy 22, Deprez, Garcia 9, Bruner 4, Mbuyamba 8, Marie 2, Sulciute 9. Entr : F.Fernandes.

Réactions.

Romain Lhermitte (entraîneur Mondeville) : "Gagner, c'est exactement ce qu'on voulait. Je voulais vraiment que l'on installe ce collectif car on travaille dur depuis deux semaines. On a eu des joueuses qui ont été concentrées à jouer ensemble pendant 40min. C'est vraiment positif. On va encore perdre des matchs car on est quand même en-dessous de beaucoup d'équipes mais au moins on prendra plaisir à jouer ensemble".

