Caen. Coupe de France : Caen en demi-finale pour la première fois de son histoire ! 

Le match.

La première période offre un duel des plus équilibrés avec un premier coup franc de Peeters juste hors cadre (18e) suivi d'une longue période de domination lyonnaise sans le moindre effet puisqu'il faut attendre la 42e minute et un lourd essai de Depay pour voir Samba briller (42e). Dominateurs, les Lyonnais le sont aussi et Samba doit intervenir sur une tête décroisée de Marcelo (49e). Une alerte puis la reprise d'un combat perpétuel. Stavitski y va lui aussi de sa situation à peine entré mais sa reprise au second poteau n'est pas cadrée (65e). Arrive alors la 78e minute. Sur coup france, Peeters dépose le cuir sur la tête de Diomandé qui fait exploser d'Ornano en ouvrant le score (78e). Les portes de la demi finale s'ouvrent alors en grand pour les Malherbistes qui organisent la résistance et Samba est bondissant puis décisif dans son but, notamment face à Cornet en face à face (89e). Une parade décisive qui sauvegarde le moment historique tant attendu, Caen est en demi-finale de Coupe de France.

Le but

78e : Peeters dépose un coup franc parfait sur la tête de Diomandé qui expédie un coup de tête superbe dans la lucarne de Lopes.

Caen : 1- Lyon : 0

La fiche.

Mi-temps : 0-0, Arbitre : M. Gautier, Spectateurs : 16 000

Avertissements : Caen : Crivelli (62e), Peeters (86e) Lyon : Morel (64e), Marcal (76e)

CAEN : Samba, Guilbert, Djiku, Sankoh, Avounou, Diomandé, Peeters (Deminguet 90e) Bazile (Stavistki 59e), Féret (cap), Rodelin, Santini (Crivelli 59e), entr : Patrice Garande

LYON : Lopes, Diakhaby (Morel 46e), Marcal, Tousart, Tete, Ferri, Aouar, Marcelo, Depay (Traoré 71e), Cornet, Maolida, entr : Bruno Génésio

BUT : Caen : Diomandé (78e)

