Croisy-sur-Andelle. Accident de la route : un blessé entre Rouen et Gournay-en-Bray

À cause des intempéries, les pompiers de Seine-Maritime sont intervenus sur quelques accidents de la circulation dans la matinée du jeudi 1er mars 2018. Dans la plupart des cas, les dégâts étaient seulement matériels. Seul un incident a fait un blessé, sur l'axe entre Rouen et Gournay-en Bray.

Un blessé dans l'accident

Un peu avant 9h, deux véhicules se sont percutés sur la RN 31, à proximité de Croisy-sur-Andelle, à la limite entre l'Eure et la Seine-Maritime. Une personne a été blessée et conduite vers l'hôpital le plus proche. La circulation s'est faite sur une voie le temps de l'intervention des secours.

