Gauvain Sers, invité VIP de Tendance Ouest

Il était l'invité spécial de Tendance Ouest : le chanteur Gauvain Sers était mardi 27 février 2018 en concert privé à l'auditorium du Musée des Beaux-Arts de Caen (Calvados).

Amoureux de la Normandie

Et ce n'est pas en terre inconnue que l'artiste se produisait. "J'ai deux grands frères qui vivent en Normandie, l'un à Rouen et l'autre à Notre Dame de Gravenchon", confie l'artiste. Et d'ajouter: "les meilleures huîtres de toute ma vie, c'est à Fécamp que je les ai mangées".

Gauvain Sers a offert un moment tout en douceur aux auditeurs de Tendance Ouest - Floriane Bléas

Lorsqu'il assurait les premières parties de Renaud, il avait déjà joué aux Zénith à de Caen, Rouen et aussi au Havre. "Je me suis retrouvé devant 6 000 personnes tous les soirs, c'était vraiment le début de plein de belles choses, raconte-t-il. Il m'avait appelé trois jours seulement avant le début de la tournée, au début j'ai cru à une blague !"

Une tournée à venir

Sa tournée s'ouvre vendredi 2 mars à Lille. Sur scène, il sera accompagné par quatre musiciens, et notamment - et c'est la grande nouveauté- un batteur. "Ce sera un peu plus punchy mais cela restera dans l'esprit de l'album", rassure le chanteur. À noter qu'il sera notamment sur la scène de Papillons de nuit à Saint-Laurent-de-Cuves (Manche) en mai prochain.

Et pour la suite ? "Je veux continuer à écrire des chansons, à être sur scène et transmettre des émotions au public", répond-t-il simplement.

Demain matin, jeudi 28 février 2018, Gauvains Sers sera en direct sur Tendance Ouest à partir de 7h30.