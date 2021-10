Nouvelle classification des hôtels: compte-à-rebours pour les professionnels

L'ancienne classification (de 0 à 4 étoile) est devenue obsolette, alors que le tourisme international exige une certaine "normalité" des classifications. La nouvelle classification française fait la part belle aux services rendus dans les établissements, et passe de 1 à 5 étoiles, auxquelles s'ajoute la prestigieuse classification : "Palace".

Une nouvelle réglementation déjà adoptée par 7 hôteliers ornais, dont à la station thermale de Bagnoles de l’Orne : le « Bois Joli », qui vient de recevoir sa 4ème étoile, fêtée ce midi.

Les autorités touristiques départementales et régionales, et les services de l’Etat ont profité de l'occasion pour inciter tous les hôteliers restaurateurs à rapidement se préoccuper de leur nouvelle classification : les démarches prennent environ 6 mois, et le 23 juillet prochain, les « étoiles » actuelles n’auront plus aucune valeur.

Les services de référencement, notamment sur Internet, ont déjà prévenu: ils ne prendront plus en considération les établissements qui ne se seront pas mis aux nouvelles normes, à temps.



Ci-dessous, écoutez le commentaire du propriétaire du "Bois Joli", Daniel Mariette :