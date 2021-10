Rouen. Hockey-sur-glace (Magnus, Play-off) : Les Dragons ouvrent sereinement face à Angers

Le match.

En début de match, les Jaunes et Noirs ne semblent pas avoir pris conscience que les Play-offs avaient commencé et peinent à retrouver leur jeu avec un premier tiers qui se termine sur un score nul et vierge 0-0. Ce n'est que dans le 2ème tiers que les Rouennais vont se remettre en ordre de marche et débloquer le compteur avec deux buts marqué en moins de quinze secondes par Nicolas Deschamps qui va libérer complétement les joueurs de Fabrice Lhenry. Les Angevins vont alors se faire beaucoup pénaliser et sur deux supériorités numériques, Marc-André Thinel et Alex Aleardi vont trouver les lucarnes d'une Florian Hardy impuissant 4-0. Le 3ème tiers sera bien géré par les Normands avec un blanchissage de Matija Pintaric fraîchement rentré des Jeux Olympiques. prochain rendez-vous dès ce samedi 24 février 2018 avec le match 2 toujours face aux Ducs d'Angers et toujours sur l'Ile Lacroix.

Réaction.

Fabrice Lhenry: " le début a pas été bon. C'est un des plus mauvais tiers de l'année, heureusement qui Pinta fait des bons arrêts. Je crois qu'on était pas conscient qu'on avait démarré les Play-offs. j'ai bien aimé la réaction au 2ème tiers, on a vraiment commencé à ce moment là et on a su profiter des supériorités et on a été sérieux dans le dernier tiers. On marque deux buts en très peu de temps, ça fait du bien pour la confiance. Phillipe Paquet est sorti par précaution, il traîne une petite blessure, on a préféré le sortir une fois qu'on avait pris le large, Enzo Cantagallo fait des très bons matchs, on va voir avec le staff si on ne laisse pas Phillippe au repos demain (ce soir). Matija avait faim de jouer et il a répondu présent je suis très content, mais on sait toujours que c'est le 2ème jour le plus dur, on verra demain ce qu'il en sera."

A LIRE AUSSI.

Hockey sur glace : Les Dragons de Rouen démarrent bien leur quart de finale

Hockey-sur-glace (Ligue Magnus): les Dragons de Rouen de nouveau devant en finale !

Hockey-sur-glace: Les Dragons de Rouen ont un pied en demi-finale

Hockey sur glace: À Rouen, les Ducs d'Angers prennent le match deux

HOCKEY/GLACE (Ligue Magnus): les Dragons de Rouen reprennent l'avantage en demi-finale !