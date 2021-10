Dieppe. Ouverture et clôture des JO : une entreprise près de Dieppe participe au show

Un stade multicolore, des centaines de drones dans le ciel, des milliers de danseurs et acteurs et les meilleurs athlètes du monde. L'ouverture des Jeux Olympiques 2018 à Pyeongchang, en Corée du Sud, vendredi 9 février 2018, a offert un immense spectacle. Et derrière cette réussite, une société seinomarine : Serapid, spécialisée dans le déplacement de charges lourdes depuis 1972.

L'entreprise, basée à Rouxmesnil, près de Dieppe (Seine-Maritime), a fourni un système permettant le mouvement de la double plateforme composée d'un anneau extérieur et d'une plateforme circulaire centrale. "Au moment où les chanteurs sont apparus, il y a eu l'élévation de ces plateformes pour mettre à l'honneur ces personnes et tout le mouvement est réalisé grâce à nos produits", raconte Benjamin Ledrait, technico-commercial à Serapid.

C'est une grande fierté pour l'entreprise et pour nous d'être reconnus et choisis pour un événement à portée internationale. - Benjamin Ledrait, technico-commercial à Serapid

Le jour de la cérémonie d'ouverture, les employés de la société ont regardé le spectacle à la télévision. "Tout a fonctionné, c'est une belle réussite, commente Benjamin Ledrait. C'est une grande fierté pour l'entreprise et pour nous d'être reconnus et choisis pour un événement à portée internationale."

Déjà en 2008, pour les Jeux Olympiques d'été à Beijing, en Chine, la société avait été choisie pour la cérémonie d'ouverture.

Et cette année, ce n'est peut-être pas terminé. Le système pourrait être également utilisé pour la cérémonie de clôture ce dimanche 25 février 2018. Mais rien n'est certain explique le technico-commercial : "Sur ce type de projet, on n'est jamais vraiment au courant des proportions dans lesquelles notre système va être utilisé puisque c'est conservé assez secrètement jusqu'au moment de la cérémonie." Mais Benjamin Ledrait estime qu'"il y a de fortes chances" que le système soit utilisé également au moment de la cérémonie de clôture, "ça reste à découvrir."

A LIRE AUSSI.

Des jeunes de Fécamp créent leurs mini-entreprises

JO-2018: les artistes nord-coréens à bon port, 32 Russes espèrent encore

JO-2018: des Jeux de la paix, vraiment ?

JO-2018: la Russie joue sa survie olympique