Manche : les agriculteurs manifestent devant la Préfecture

22h30, jeudi 22 février 2018. C'est l'heure et la date qu'ont choisi une centaine d'agriculteurs pour se mobiliser devant la Préfecture de Saint-Lô (Manche) afin d'exiger l'application de la charte signée à l'issue des états généraux de l'alimentation par les distributeurs et les transformateurs. Et ce, à 48 heures de l'ouverture du Salon international de l'agriculture, à Paris.