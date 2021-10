Caen. L'école d'Harry Potter est... dans le Calvados !

"Infirmière". C'est le mot magique pour pénétrer dans la classe de Cathy Bellavoine, maîtresse des CM1-CM2 de l'école Saint-Louis de Cabourg (Calvados). Et les posters Harry Potter qui recouvrent les murs de la salle de classe ne trompent pas. Ici, l'univers du plus célèbre apprenti sorcier est roi.

Les élèves sont répartis dans les différentes maisons. - Margaux Rousset

Cathy Bellavoine est fan de la saga. Elle a donc décidé de plonger ses élèves dans cet univers il y a trois ans. "J'avais une classe de CE2-CM2 et je me demandais comment lier les deux niveaux et je me suis dit que j'allais tenter par le biais d'Harry Potter en mettant les élèves dans des maisons". Beauxbâton, Poudlard, Serpentard, Gryffondor...

Une potion magique pour changer de place

Les élèves sont répartis par tirage au sort en début d'année. Lorsqu'ils font des exercices, des points leur sont attribués. Ils peuvent ensuite acheter des potions magiques qui leur permettent, par exemple, de changer de places.

Au fur et à mesure des exercices, les élèves gagnent des points dans leur maison. Ils pourront ensuite acheter des potions magiques. - Margaux Rousset

Sur le cahier de Lucas, les problèmes de math prennent une tout autre allure. "C'est aussi de travailler par exemple sur les Animaux Fantastiques, le Poudlard Express, la Coupe du Monde de Quidditch... C'est bien d'être dans le monde d'Harry Potter même quand on travaille". Ainsi le cours d'anglais est appelé "Fourchelang" et la lecture-compréhension devient "les soins aux créatures magiques". "Ça leur permet de travailler dans une véritable cohésion et ça fonctionne : ils n'ont jamais été aussi motivés", conclut la maîtresse.

Les problèmes de math prennent une autre dimension avec la maîtresse Cathy Bellavoine. - Margaux Rousset