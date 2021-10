Open de Caen : quatre jours de tennis et de spectacle au Zénith

La cinquième édition du "plus grand tournoi amateur de France", d'après l'organisation, délaisse la terre battue de la Folie Couvrechef, où est basé le Tennis Club de Caen, pour relever le pari du Zénith et franchir un nouveau cap. Ses ambassadeurs s'appellent Arnaud Clément, Michaël Llodra, mais surtout Gilles Simon et Richard Gasquet. Avec ces deux joueurs de l'équipe de France de Coupe Davis (comme Llodra), membres du Top 20 mondial, l'Open de Caen accueille un plateau plus relevé que jamais.

Plus de 550 participants

"Exceptionnel", selon Aristide Olivier (photo), président du TC Caen, le club organisateur. Gilles Simon et Richard Gasquet entreront en demi-finale seulement, au contraire des quatre joueurs qualifiés parmi les 550 participants engagés. Ceux-ci, à l'instar des invités caennais Maxime Forcin et Axel Michon, lanceront les hostilités dès le samedi 10 décembre à 14 heures pour les huitièmes de finale. Le successeur de Marc Gicquel sera connu mardi 13 décembre, la finale débutant à 20 heures. Au moins 6000 spectateurs sont espérés pour ces "quatre jours de show" présentés par Aristide Olivier comme "une grande fête du tennis".

