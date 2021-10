Tennis - Open de Caen : découvrez le programme !

A lire également dans notre dossier sur l'Open de Caen

> Quatre jours de tennis et de spectacle au Zénith

> Aristide Olivier : "Le Zénith, ça change tout"

> Les Caennais Michon et Forcin chez les grands

> Michaël Llodra : "Faire plaisir au public de Caen"

> Open de tennis de Caen : Llodra, Gasquet et Simon en stars !

Vendredi 9 décembre 2011 :

14h-16h : « L’open à la rencontre des scolaires. »

La Mairie et le Tennis Club de Caen invitent tous les scolaires des écoles primaires de la ville à découvrir le Tennis à travers des animations avec différents ateliers de découverte. Plus de 300 scolaires sont attendus.



Samedi 10 décembre 2011 :

13 heures : Opération « joue avec ton idole ».

Le Conseil Général du Calvados va permettre aux jeunes du département de jouer avec les joueurs de haut niveau pour échanger quelques balles.

14 heures : début des 8ème de finales.

Entrée dans la compétition d’Arnaud Clément.

Fin de journée : finale de la fin de tableau 4ème série. Les joueurs amateurs vont en découdre pour se départager. L’Open de Caen, c’est le brassage entre joueurs amateurs et joueurs professionnels.



Dimanche 11 décembre 2011 :

14 heures : début des ¼ de finales.

Entrée dans la compétition de Mickaël Llodra.

Vers 18 heures : remise des prix de la phase qualificative. Coup de projecteurs sur tous les participants de la phase qualificative et remise de prix des joueurs s’étant distingués.

Fin de journée : finale fin de tableau 3ème série. Les joueurs amateurs vont en découdre pour se départager. L’open de Caen, c’est le brassage entre joueur amateur et joueur professionnel.



Lundi 12 décembre 2011

14h-16h : « L’open à la rencontre des scolaires. »

La Mairie et le Tennis Club de Caen invitent tous les scolaires des écoles primaires de la ville à découvrir le Tennis à travers des animations avec différents ateliers de découverte. Plus de 300 scolaires sont attendus.

18h30 : ½ finales. Entrée dans la compétition de Gilles Simon et Richard Gasquet.

Entre les deux demi finales : défilé de mode.

Défilé organisé par le magasin "Events Family" de Caen.



Mardi 13 décembre 2011

18h45 : opération « joue avec ton idole ».

Le Conseil Général du Calvados invite les meilleurs jeunes du département et de la ligue à jouer avec les joueurs professionnels.

19h45. « L’open de Caen soutient le don d’Organe ».

Le Tennis Club de Caen présente les équipes du CHU de Caen, responsables des greffes. Durant toute la durée du tournoi, vente de balles, avec le partenaire La Médicale de France au profit des dons d’organes.

20h : finale de l’Open de Tennis de Caen