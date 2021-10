Open de Caen : Michon et Forcin chez les grands

Opposés respectivement à Mathieu Rodrigues et Charles Roche au premier tour, ils devront sortir une perf' pour franchir cette première étape et s'offrir un quart de finale relevé. L'Ornais Maxime Forcin, 22 ans, arrive "en pleine confiance", plutôt satisfait de sa première saison sur le circuit ATP et des derniers tournois disputés. "J'ai fait un gros bond au classement en fin d'année et je n'ai pas perdu beaucoup de matchs depuis ma reprise, fin-novembre. Je n'ai rien à perdre à Caen car tous les joueurs sont mieux classés que moi."

Jules Michon, bien que passé de la 410ème place mondiale à la 263ème en l'espace d'une année, n'a pas davantage de pression. Il n'aura que quelques jours d'entraînement dans les jambes, samedi 10 décembre au moment d'entamer la compétition au Zénith. "C'est une très bonne préparation et c'est un rendez-vous qui me tient à cœur car je suis attaché à ma région." Le Granvillais, qui fêtera ses 21 ans le 16 décembre, n'a pas toujours l'occasion de retourner en Basse-Normandie. Quand il ne sillonne pas le monde pour disputer des tournois Futures et Challengers, il s'entraîne à Roland-Garros avec les meilleurs espoirs. Après avoir glané six titres en 2011, il s'est ouvert les portes des qualifications aux Grands Chelem. Le 27 décembre, le talentueux gaucher décollera pour une tournée en Océanie, où l'Open d'Australie sera le point d'orgue. Objectif 2012 ? "Entrer dans les 150 meilleurs mondiaux, ça serait bien."

