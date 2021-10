Cherbourg. Femmes dans la Ville : Mademoiselle K, Béatrice Dalle, Les Coquettes... la programmation 2018

Dans moins d'un mois, Cherbourg-en-Cotentin accueille le 19e festival Femmes dans la Ville, du 15 au 24 mars. Un peu plus d'une semaine pour débattre, s'interroger, rire, se cultiver, échanger autour de l'égalité entre les sexes, une thématique qui trouve un écho dans le monde entier, ces derniers mois, avec la libération de la parole des femmes. Le sujet des femmes et de la guerre est retenu pour cette édition, parrainée par Évelyne Morin-Rotureau, ex-déléguée aux droits des femmes et à l'égalité et Régis Le Sommier, grand reporter de guerre.

•

Une nouveauté : la cité des mots d'égalité

Un rendez-vous littéraire s'installe les 17 et 18 mars, La Cité des Mots d'Égalité, avec des rencontres avec les maisons d'éditions et les auteurs venus présenter leurs ouvrages - comme Élise Thiébaut, Clarence Rodriguez, Emmanuelle Polack, Guillaume Nail… - des ateliers, des tables rondes, un atelier photo, l'impression d'affiches à l'ancienne, les badges de l'égalité, des expositions…

•

Despentes et Dalle sur la scène du Trident

De multiples spectacles sont programmés pendant le festival, avec une offre à 20€ les 3 spectacles, pour les représentations au Vox, notamment. Parmi les temps forts, l'écrivain Virginie Despentes et l'actrice Béatrice Dalle, sur scène avec le groupe Zëro pour donner voix à l'œuvre littéraire de Pier Paolo Pasolini. C'est au théâtre à l'italienne le dimanche 18 mars.