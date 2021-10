Rouen. Football (D2 féminine) : les joueuses du FC Rouen s'inclinent face à Reims

Après leur défaite à Metz, les Diablesses du FC Rouen (Seine-Maritime) n'ont pas réussi à redresser la barre en s'inclinant face à Reims le dimanche 18 février 2018. Au final, les Rouennaises s'inclinent 1 à 0 à domicile lors d'un match comptant pour la 14e journée de Division 2.

Les Diablesses en manque de points

Une défaite de plus, la sixième cette saison, presque logique face à un des ténors de ce championnat qui est deuxième à la lutte avec Metz pour la première place. Les Rouennaises, elles, sont plus en difficulté et sont à la huitième place du classement.

Les Rouges et Blanches traversent une période compliquée. Mais le calendrier veut qu'elles attendent le dimanche 11 mars 2018 pour tenter de se relancer. En déplacement à Angers, les Diablesses auront l'occasion de s'éloigner de la zone de relégation et de prendre de l'avance sur un concurrent direct, qui pointe à la neuvième place.