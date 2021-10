Alençon. Manifestation anti-Linky à l'heure du Conseil municipal d'Alençon

À Alençon (Orne), quelque 70 personnes se sont rassemblées lundi soir 19 février 2018 devant l'hôtel de ville, à l'heure où une réunion de Conseil municipal devait débuter, pour dénoncer l'installation de compteurs électriques Linky chez les habitants de la ville.

Inquiétude et interrogations

" Alternative Citoyenne " et " Indécosa " militent depuis des semaines lors de réunions publiques, contre l'installation des nouveaux compteurs électriques Linky, décrié par un récent rapport de la Cour des Comptes et qui suscitent inquiétude et interrogation. Mais aussi colère quant au forcing que pratiquerait l'électricien pour installer ses nouveaux compteurs :

Aujourd'hui, personne ne semble savoir qui est propriétaire de ces compteurs : ville, intercommunalité, syndicat d'électrification ?

Le maire d'Alençon est venu rencontrer les manifestants. - Eric Mas

Emmanuel Darcissac, maire d'Alençon, est venu rencontrer les manifestants. Il est sans réponse d'un courrier qu'il a adressé à Enedis le 19 octobre 2017. Il doit à nouveau rencontrer Enedis dans le courant du mois de mars prochain :

