Réparations (provisoires) terminées sur une conduite de gaz à Alençon

Les réparations sur une canalisation de gaz, route d’Ancinnes à Alençon sont maintenant terminées. Elles se sont conclues en ce début de matinée. Une quinzaine de sapeurs pompiers et une autre quinzaine de techniciens spécialisés de GrDF mobilisés. Une intervention délicate sur cette conduite de gaz, vitale pour l’alimentation de toute l’agglomération d’Alençon. La distribution de gaz a pu être maintenue grâce à une dérivation mis en place en soirée et à l’acheminement en cours de nuit de deux camions citerne contenant chacun2 000 m3de gaz naturel injecté dans les réseaux. Pour permettre à tous les foyers de se chauffer, et produire de l’eau chaude, à l’heure du réveil, 25 entreprises ont été coupées vers 5h30, avant un retour à la normale vers 8h. La réparation reste provisoire, les techniciens reviendront réparer durablement cette conduite de 240 mmet de 16 bars. C’est un engin de chantier souterrain qui a provoqué la fuite en percutant la canalisation mardi après midi vers 15h30. L’opération a nécessitée l’évacuation de 14 riverains, relogés chez des amis, des voisins ou à l’hôtel par la mairie !