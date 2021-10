Miniature. Modélisme : le monde en miniature à découvrir à Villers-sur-Mer

C'est un rendez-vous incontournable pour les amoureux du modélisme. Chaque édition organisée à Villers-sur-Mer (Calvados) rassemble plus de 3500 visiteurs venus admirer cette exposition où se côtoient bateaux, voitures, avions, trains... miniatures bien sûr. Petits et grands sont donc invités samedi 24 et dimanche 25 février 2018 pour deux jours de fête autour du modélisme.

Plus vrai que nature !

Les associations du modélisme ferroviaire sont bien évidemment présentes. Découvrez par exemple la ligne de train Villers-Saint Vaast allant jusqu'à 15 m de long ou bien l'animation sonore des locomotives à vapeur. La nouveauté de cette année, ce sont les camions miniatures télécommandés. Le public pourra même s'exercer à la conduite de ces maquettes.

Les passionnés de modélisme naval pourront eux admirer jusqu'à 17 modèles réduits de bateaux : pêche, commerce, sauvetage... Un bassin à l'extérieur sera installé pour permettre au public de les voir naviguer et même piloter certains de ces modèles.