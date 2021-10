Rouen. Contrôle continu au baccalauréat : des inégalités entre les établissements ?

Le détail de la réforme du baccalauréat a été présenté, mercredi 14 février 2018, par Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale.

Elle prévoit notamment la disparition des filières L, S et ES, qui seront remplacées par un tronc commun dès la première. L'examen consistera quant à lui dès 2021 en quatre épreuves écrites, le Français, la philo et deux spécialités, et un grand oral interdisciplinaire.

Des modalités de notation variables ?

Le contrôle continu sera désormais pris en compte pour 40% de la note finale, ce qui inquiète Jean-Marc Préel, professeur de sciences économiques et sociales au lycée Flaubert de Rouen (Seine-Maritime), et représentant FO éducation au niveau académique. "Ma crainte, c'est que chaque établissement ait des modalités de plus en plus différentes d'évaluation des élèves. Les épreuves nationales et anonymes garantissaient une égalité nationale devant le diplôme". Écoutez-le :

