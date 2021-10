Le-Havre. Le Havre : rénovation totale pour le stade Youri Gagarine

Au Havre (Seine-Maritime), le stade Youri Gagarine va faire peau neuve. Le projet de restauration de l'infrastructure a été présenté en conseil municipal lundi 12 février 2018. Le stade ouvert en 1968 n'a jamais connu de grands travaux. Il est pourtant le plus fréquenté de l'agglomération havraise : 200 000 personnes par an. Le stade accueille des équipes de rugby, de football, de football américain, de base-ball et de hockey sur gazon.

Le stade Youri Gagarine actuellement. Ses infrastructures sont vieillissantes. - Gilles Anthoine

La ville du Havre veut en faire la nouvelle vitrine du sport havrais. Les travaux vont concerner l'ensemble des treize hectares du site.

Écoutez Sébastien Tasserie, maire adjoint au Havre en charge du sport :

Dix terrains sur treize hectares

Les travaux du stade Youri Gagarine vont débuter au printemps 2019 et se terminer en 2025. À terme il comprendra cinq terrains de football, deux terrains de rugby, un terrain pour le hockey sur gazon, un terrain pour le football américain et un terrain pour le baseball. Deux tribunes compléteront le site (l'une de 650 places et l'autre de 500 places).

Parmi les objectifs de la ville :

• La création de deux pôles d'excellence, l'un dédié au ballon rond et le second à l'ovalie.

• La création d'un terrain d'honneur football niveau CFA.

• Conforter l'activité du sport américain (football, base-ball et softball) et le hockey sur gazon.

• Améliorer l'accueil des sportifs et du public (la création de deux tribunes avec vestiaires et salles de réception).

• Créer un espace ouvert à tous (le stade sera aussi un lieu de promenade).



Deux tribunes latérales seront construites sur le futur stade Youri Gagarine au Havre. - Espace Libre - Image Viktor Fretyàn

Des travaux de 2019 à 2025

Le chantier se déroulera en trois phases. Tout l'enjeu est de maintenir ouvert le stade pendant les travaux. Le chantier débutera au printemps 2019 pour une livraison des premiers terrains à l'automne 2019 (notamment le terrain de CFA). La deuxième phase concernera la partie ovalie et sport américain (entre 2021 et 2023) et la troisième phase (les derniers terrains de football) se réalisera entre 2023 et 2025.

Un budget de 15,2 millions d'euros

Le coût total de cette opération toutes dépenses confondues s'élève à 15,2 millions d'euros. Une infrastructure financée par la ville, la CODAH, la région Normandie et le département de Seine-Maritime.

