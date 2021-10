Littoral. L'Estran à Dieppe : musée de la mer

L'Estran est un musée Dieppois localisé dans un ancien quartier de pêcheurs. Il se consacre à la thématique maritime abordée sous des angles très divers. Ces riches collections sont agencées de manière didactique afin d'interpeller autant les adultes que les enfants.

Une institution dieppoise

Le musée de l'Estran est un site que les scolaires dieppois connaissent bien. Ayant ouvert ses portes dans les années 80, grâce à l'association éponyme qui l'a créé, le musée n'a pas cessé d'étoffer ses collections et accueille en moyenne 40 000 visiteurs par an. L'acronyme signifie Espace scientifique et technique des ressources aquatiques et de la navigation, et l'association qui soutient le projet regroupe des bénévoles passionnés. Le Musée n'est en fait que la partie émergée de la structure qui accueille également sous son aile des chantiers d'insertion environnementaux et d'entretien du littoral ainsi qu'un service du littoral qui veille au paysage, à la faune et à la flore de la côte normande.

Un parcours didactique

Les collections du musée sont valorisées par la mise en place d'un véritable parcours thématique. Le musée s'articule en différents espaces où sont abordés, grâce à des objets de collection bien mis en valeur, l'histoire de la construction navale et l'évolution des méthodes, depuis la pirogue monoxyle du néolithique jusqu'au chalutier moderne. Un atelier permet de découvrir les outils nécessaires à la construction navale, telle qu'une machine pour concevoir les cordes ou encore les méthodes de calfatage. L'exposition permanente rend hommage également aux grands navigateurs comme Verrazane, découvreur du Brésil sous François Ier et nous renseigne sur les façons de s'orienter en mer puis évoque la pêche d'hier et d'aujourd'hui, notamment à travers l'exemple du port de Dieppe.

Une vocation écologique

Si le musée est ancien, sa scénographie ne cesse cependant d'évoluer. Depuis 2017, il accueille une nouvelle exposition dédiée aux énergies renouvelables : un sujet d'actualité. On découvre dans cet espace le projet du parc éolien maritime Dieppe-Le Tréport qui prévoit l'installation de 62 éoliennes off-shore, ce qui permettrait de fournir de l'énergie aux 2/3 de la population de Seine-Maritime. Mais l'exposition présente aussi d'autres sources d'énergie modernes et propres, comme les usines marémotrices et des projets plus audacieux comme le fait d'exploiter l'énergie des vagues. Ce musée, tourné vers l'avenir, prouve son implication d'un point de vue écologique en dénonçant la pollution dans une installation surprenante mettant en scène des déchets retrouvés en mer, puis le parcours s'achève en point d'orgue avec un espace aquarium où le public aura plaisir à observer les sèches, reines du camouflage, ou se réjouira à la vue des hippocampes ou des poissons communs de la Manche : lieu, morue, sole, carrelet ou encore bar.

Pratique. Ouvert tous les jours. L'Estran à Dieppe. Tarifs 0 à 7,5€. www.estrancitedelamer.fr

