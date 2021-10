Plainte contre Hulot: Pascale Mitterrand "n'a jamais souhaité médiatiser l'affaire"

"Le nom de Madame Pascale Mitterrand a été associé contre son consentement à une tempête médiatique visant Monsieur Nicolas Hulot. Elle-même et sa famille ne cautionnent en aucune manière la publicité" donnée à cette affaire, écrit-elle dans ce communiqué transmis par Me Michel Dufranc, bâtonnier du barreau de Bordeaux et avocat de la famille.

A LIRE AUSSI.

Cazeneuve à Jarnac: hommage au "précurseur" Mitterrand

Hulot à l'offensive contre des rumeurs de harcèlement sexuel

Notre-Dame-des-Landes, une victoire pour le ministre Nicolas Hulot

Nicolas Hulot, l'aiguillon vert des présidents

Marie Curie: découvrir la femme moderne derrière le mythe