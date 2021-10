Sorbon : "Ne pas avoir peur de Marseille"

Les Marseillais n'ont pas fait un bon début de saison mais reste sur une victoire convaincante contre le Paris Saint Germain (3-0). Le défenseur caennais Jérémy Sorbon, de retour dans le groupe, annonce qu'il il faudra se méfier de "la capacité des Marseillais à faire la différence individuellement". Il explique également qu"il "ne faut pas avoir peur de Marseille".

Outre Jérémy Sorbon, Thomas Heurtaux et Grégory Proment effectuent également leur retour dans le groupe. Coup d'envoi à 20h. Caen-Marseille un match à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest et tendanceouest.com ce soir à partir de 19h45.

> Audio. Retrouvez la réaction de Jérémy Sorbon avant Caen-Marseille