Sorbon : "On doit être plus costauds derrière"

De retour de blessure, Jérémy Sorbon a retrouvé l’axe de la défense caennaise ce vendredi 2 décembre aux côtés de Thomas Heurtaux, pour tenter de préserver la cage d’Alexis Thébaux inviolée. Ce ne fut pas le cas, les Marseillais trouvant le chemin des filets bas-normands à deux reprises par les frères Ayew.

"On peut certes regretter de ne pas avoir mis un autre but, explique Jérémy Sorbon, mais on doit avant tout être plus costauds derrière, car on ne peut pas toujours marquer beaucoup plus que l’adversaire". Avec 25 buts encaissés en seulement 16 matchs depuis le début de la saison, Caen possède la quatrième plus mauvaise défense de Ligue 1.

