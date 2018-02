Pastis, rhum et bière: la gendarmerie de l'Orne partage une recette de crêpe un peu particulière

Aujourd'hui, vendredi 2 février 2018, c'est la fête de la Chandeleur. Pour l'occasion, la gendarmerie de l'Orne a partagé sur sa page Facebook une recette de crêpe particulièrement chargée en alcool.

Quarante jours après Noël, c'est la Chandeleur : la fête des chandelles. Traditionnellement, c'est un jour où l'on mange des crêpes. Pour cette occasion, la gendarmerie de l'Orne a partagé sur sa page Facebook une vidéo d'archive de l'INA (Institut National de l'Audiovisuel) d'une recette de crêpe un peu spéciale avec peu de lait mais beaucoup d'alcool : bière, rhum et pastis.

• Lire aussi : Chandeleur : 4 millions de crêpes et galettes produites à Alençon



Alcootest positif

La gendarmerie tient tout de même a rappelé qu'il vaut mieux éviter de prendre le volant après la dégustation :"Attention à ne pas vous retrouver positif juste après une crêpe !" précise-t-elle en introduction de sa publication.

Proverbe : "À la Chandeleur, l'hiver se meurt ou prend rigueur"

La chandeleur est une fête païenne d'origine romaine qui a été transformée par les premiers chrétiens vers le IVe siècle pour célébrer la présentation de Jésus au Temple de Jérusalem. Elle a été fixée 40 jours après Noël soit le 2 février.

Jésus est présenté par l'Église comme étant "la lumière du monde", c'est pour cette raison que, symboliquement, à cette occasion, il y a une bénédiction des chandelles. D'où le nom de fête des chandelles ou Chandeleur. Ces chandelles sont gardées allumée par les chrétiens pour éloigner "le malin, les orages et la mort" et pour bénir les semailles d'hiver et faire que la récolte estivale soit abondante.

La tradition veut que l'on fasse des crêpes avec la farine de l'année précédente. Leurs formes rondes et leurs couleurs dorées rappellent le soleil. En effet, nous sommes à une période de l'année où le jour s'allonge de nouveau de plus en plus.

Petit rappel à tous: l'alcool est à consommer avec modération.