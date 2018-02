Réforme du Bac et accès à l'université : trois lycées bloqués à Caen

Dans le cadre d'une journée de mobilisation jeudi 1er février 2018 contre la réforme du Bac et de l'accès à l'université, trois lycées étaient bloqués dans la matinée à Caen (Calvados) avant une manifestation au départ de la fac.

Ils protestent contre la réforme du bac mais aussi celle de l'accès à l'université. Jeudi 1er février 2018, les lycéens de Caen (Calvados) participent à la mobilisation nationale. Trois lycées de la ville - Malherbe, Charles de Gaulle et Jean Rostand - étaient bloqués dans la matinée.

Un problème général autour de l'orientation

Le mouvement devrait normalement se poursuivre avec un rassemblement devant la fac à 11h. Ils retrouveront sur place les étudiants mais aussi des enseignants pour défiler jusqu'au rectorat. Plus que l'organisation de l'orientation post-bac autour de la nouvelle plateforme "Parcoursup", les lycéens dénoncent un véritable problème autour de l'orientation.

"Ici, nous n'avons qu'un conseiller pour tout le lycée", explique par exemple Samuel Gordon, en terminale à Malherbe. "On nous oriente mal, on dévalorise la voie professionnelle et beaucoup se retrouvent à la fac sans savoir quoi faire", complète Zénaël Matos, l'un de ses camarades de classe.

