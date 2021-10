La Part du colibri, tout bio, tout bon

Et tout y est bio ! La formule entrée, plat et dessert est à 15 euros, l’option plat et dessert ou plat et entrée à 12 euros. Pour débuter le repas, La Part du colibri proposait ce jour-là une soupe de carottes, potimarron et gingembre ou une terrine de porc aux aromates, caramel de vin rouge et toasts. Vu la météo, j’ai choisi la soupe. Un plat de circonstance. Elle est épaisse. Onctueuse. Une bonne mise en bouche. Deux plats s’offraient ensuite à moi : potée de légumes à l’ancienne, saucisse et lard maigre accompagnés de moutarde à l’ancienne ou brick de légumes, d’abricots secs et de fromage frais accompagné de salade composée. Cette dernière offre m’a plu. Le plat a été vite servi et le mélange des saveurs fut plutôt bon.



Brochette d’agneau mariné aux épices douces

L’établissement propose aussi une brochette d’agneau mariné aux épices douces et une assiette de Saint-Jacques. Les desserts sont alléchants (crumble de pomme, poire et noix, mousse au chocolat et confiture d’orange ou moelleux aux pommes, sarrasin, caramel au beurre salé). Avec un verre de vin (un Bourgueil bio à 2,50euros), la note s’est élevée à 14,50euros.

Pratique. La part du colibri 51, quai de juillet à Caen. Tél. 02 31 34 35 59.