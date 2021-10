Val-de-Reuil. Biotropica : les nouveautés !

Localisé à une trentaine de kilomètres de Rouen, le parc de Biotropica surprend par la diversité des espèces présentées et la qualité de ses infrastructures. Ouvert tous les jours de l'année, il accueille désormais 1 300 animaux, soit 140 espèces différentes dont certaines comme le wallaby agile ou l'écureuil terrestre du cap sont rarement visibles en captivité.

Des espèces nombreuses

Crée en 2012 par les propriétaires de Cerza, la serre tropicale Biotropica était alors une structure novatrice qui présentait en serre Chauve-souris géantes, crocodiles, alligators, piranha, petits singes, loriquets et loutres. Accueillant une centaine d'espèces différentes à l'ouverture, le parc s'enorgueillit désormais de la présence de plus de 140 espèces parmi lesquels des espèces menacées d'extinction comme le Gecko bleu électrique de Tanzanie, la chauve-souris de Livingston, ou le crocodile faux gavial d'Afrique. Avec ses 1 300 hôtes, les cinq soigneurs du parc sont bien évidemment très sollicités : "Chaque espèce est différente et demande des soins et une attention spéciale. Les paresseux et leur système digestif délicat sont sans doute les plus exigeants, les petites grenouilles nécessitent un climat humide constant et nous devons à toute saison fournir des fougères aux phasmes : un vrai défi !" explique Laetitia Lassalle, soigneuse et responsable pédagogique.



Des naissances exceptionnelles

Cet hiver le parc a eu la chance d'accueillir un nouveau bébé : un petit Coendou. "C'est un porc-épic arboricole originaire d'Amazonie, précise Laetitia Lassalle. Le bébé est né d'une femelle venue d'un zoo de Francfort, son père, lui vient de Kerzers en Suisse". Fruit d'une rencontre rendue possible par les programmes d'échanges établis avec les parcs zoologiques européens, cette naissance est une véritable opportunité pour le parc : "C'est le premier Coendou à naître en France en captivité, se réjouit Laetitia, de plus il a été conçu très rapidement après la rencontre du mâle et de la femelle". Le petit qui était visible dès ses premiers jours dans l'enclos partira lui aussi vers d'autres horizons pour la continuité de l'espèce lorsqu'il aura atteint l'âge adulte. "Le parc a également eu la chance d'enregistrer deux naissances de paresseux en 2016, cette espèce se reproduit rarement en captivité". Ces naissances exceptionnelles témoignent du bien être des animaux au parc et réjouissent les visiteurs.

Le tour du monde en une journée

Biotropica se segmente actuellement en six territoires distincts en extérieur, sur 9 hectares : la crique des manchots, le jardin d'Asie, le bush australien, la brousse africaine, le lac des pélicans et la ferme des enfants. "Le parc est sans cesse transformé, confie Laetitia qui a vu Biotropica se développer au cours des dernières années. Nous attendons la venue au printemps prochain de dragons de Komodo et il faut faire de la place pour ces géants. Après avoir conçu un enclos pour les tamarins de Goeldi dans la serre, nous modifions de Nocturama dans la serre pour accueillir les dragons."

Pratique. Tous les jours 9h30-17h30. Biotropica à Val-de-Reuil. Tarifs 0 à 13,90€. www.biotropica.fr