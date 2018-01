En Croatie, un livre pour enfants sur les familles homoparentales

La Croatie a son premier livre d'images pour enfants consacré aux familles homoparentales, le fruit d'efforts d'une association qui y voit un pas important dans un pays traditionaliste catholique.

"Nous l'avons fait pour nos enfants, nous voulions qu'ils puissent lire quelque chose sur nos familles", explique Daniel Martinovic, de l'association "Familles arc-en-ciel", qui réunit des personnes LGBT (lesbiennes, gays, bisexuelles et trans) ayant ou souhaitant avoir des enfants.

Membre de l'Union européenne depuis 2013, la Croatie, où l'Eglise catholique conserve une emprise importante sur la société, a graduellement amélioré les droits des homosexuels.

Depuis 2014, les couples de même sexe peuvent conclure des contrats "de partenaires de vie" qui leur donnent les mêmes droits que les couples hétérosexuels.

Mais les mentalités évoluent moins vite que la loi. Et des situations comme le premier jour d'école ou une visite chez le médecin ou à l'hôpital, avec chuchotements et regards en biais du personnel soignant, restent sources d'appréhension.

Le livre "Ma famille arc-en-ciel", présenté le 18 janvier à Zagreb en présence de quelques dizaines de personnes dont de nombreux journalistes, s'adresse aux enfants de deux à quatre ans. Il présente la vie quotidienne de deux bambins de 4 ans, Ana, qui a deux pères, et Roko, qui a deux mères.

"Ana aime quand ses papas lui lisent une histoire avant de dormir", "L'année dernière, maman Inès et maman Lucija ont aidé (Roko) à chausser ses skis pour la première fois", peut-on lire sous des illustrations.

Lorsqu'il a vu l'ouvrage, "mon enfant s'est exclamé: c'est moi!", dit Daniel Martinovic, 36 ans, ingénieur en informatique et "parent très fier d'un enfant de trois ans".

"La situation s'améliore", reconnaît-il et "nous espérons qu'un jour les familles (de parents de même sexe, ndlr) n'auront plus à craindre d'être différentes".

En attendant ce jour, aucun enfant n'assistait à la présentation du livre. Les couples homosexuels restent très méfiants des réactions violentes que peuvent susciter leur modèle familial.

"Ma plus grosse inquiétude, c'est que mon enfant assiste à mon agression ou à celle de mon compagnon", dit Daniel Martinovic.

'Littérature contestable'

L'un des auteurs du livre, Ivo Segota, insiste sur le fait que l'ouvrage ne s'adresse pas qu'aux enfants de familles homoparentales.

"Vous n'avez pas à être une famille arc-en-ciel pour parler avec vos enfants des différences; pour dire à vos enfants qu'il existe divers types de familles, qu'il y a des enfants qui sont adoptés, qui vivent en famille d'accueil, qui grandissent avec leurs grands-parents, ou qui ont seulement leur maman ou leur papa, et qu'il y a aussi des enfants qui vivent dans des familles arc-en-ciel", dit-il.

"C'est une réalité en Croatie", ajoute ce biologiste de 35 ans qui souhaite avoir des enfants avec son compagnon.

Tiré à 500 exemplaires, le livre sera distribué gratuitement à quiconque en fera la demande et disponible en ligne (www.dugineobitelji.com).

"Il aidera les enfants à ne pas se sentir différents et à déstigmatiser la population homosexuelle", estime Natasa Medved, une traductrice de 44 ans qui dénonce "un climat ultraconservateur au sein de la société" croate.

Près de 90% des 4,2 millions de Croates se disent catholiques et l'Eglise de ce pays reste majoritairement conservatrice sur les questions de société.

Un groupe catholique, Vigilare, proche du clergé croate, a dénoncé le livre comme relevant de la "littérature contestable". Il a redouté une distribution dans les écoles et les jardins d'enfants. L'association "Familles arc-en-ciel" a assuré que ce ne serait pas le cas. La Croatie n'est pas prête.

