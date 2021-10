Trois jeunes ont été blessés dans la nuit du mardi 29 au mercredi 30 novembre dans un accident de la route sur le chemin du vieux Candol à Saint-Lô (Manche).

Peu avant minuit, leur voiture a effectué une sortie de route. Dépêchés sur place, une vingtaine de secouristes ont dû procéder à leur désincarcération.

Un jeune de 16 ans a été grièvement blessé et héliporté par Dragon 50 au CHU de Caen. Deux autres jeunes de 20 et 17 ans, plus légèrement touchés, ont été hospitalisés à saint-Lô.