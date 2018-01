Euro de futsal : le rêve commence pour le joueur d'Hérouville, Samir Alla

Mercredi 31 janvier 2018 commence l'Euro de futsal en Slovénie. L'équipe de France est qualifiée pour la première fois. Le joueur d'Hérouville-Saint-Clair (Calvados) Samir Alla sera de la partie.

Samir Alla est prêt. Le mercredi 31 janvier 2018, il va jouer avec l'équipe de France de futsal son premier match de l'Euro en Slovénie. Et pas contre n'importe qui : l'Espagne, "une référence dans ce sport", explique le sportif Hérouvillais de 32 ans.

Chez les Bleus depuis dix ans

Le futsal, Samir Alla le pratique depuis l'âge de sept ans. Aujourd'hui, joueur indispensable du club d'Hérouville Saint-Clair, en deuxième division, il a intégré l'équipe de France en 2008. "C'est la première fois que l'on se qualifie pour les phases finales. Ça a fait naître quelque chose d'indescriptible dans cette équipe".

Samir Alla lors des qualification pour l'Euro de futsal avec l'équipe de France. - Samir Alla

La particularité de cette équipe de France ? "Nous sommes tous des amateurs. Nous sommes la seule équipe à être comme ça, c'est beau quand même. À chaque fois que je mets ce maillot de l'équipe de France, c'est avec fierté. Quand j'entends l'hymne et que je rentre sur le terrain, ce sont des choses qui n'ont pas de prix pour un joueur".

"Quelque chose de magique"

Au quotidien, Samir Alla travaille au service des sports de la ville d'Hérouville. Il enfile son maillot après le boulot. "Nous avons trois, quatre séances par semaine et des matchs le samedi". Et les habitants d'Hérouville sont fiers de cet enfant prodige. Un grand écran avait même été installé dans le gymnase pour suivre les qualifications. "Pour l'Euro, la Ville réfléchit à installer un grand écran dans la salle de la Fonderie", sourit-il.

Compétiteur, le joueur va profiter de chaque instant. "Quand j'étais petit je rêvais de ça, je voyais les grands et je me disais 'c'est un truc de fou' et en vrai... c'est encore plus fou. C'est quelque chose de magique et qu'il va falloir vivre à fond".