Elle attire chaque année plus de 20 000 visiteurs. Grande innovation, la patinoire se veut plus écologique et économique : la municipalité a choisi d’opter pour une patinoire synthétique.

Pratique. Tous les jours à partir de 14h (10h pendant les vacances scolaires) et jusqu’à 19h (20h les vendredis et samedis), du 3 décembre au 1er janvier. Tél. 02 31 30 41 00.