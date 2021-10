Open de tennis de Caen : "Le Zénith ça change tout"

L'Open déménage au Zénith, qu'est-ce que cela va changer ?

Le Zénith, j'y pense depuis 2007 (1ère édition de l'Open de Caen, ndlr). On avait prévu de basculer au bout de sept ans, mais la réussite nous a poussés à saisir la balle au bond. On ne pouvait pas accueillir plus de spectateurs ni de partenaires à la Folie Couvrechef. Déménager au Zénith, cela change tout, notamment en terme de budget (il passe de 230 000 euros à 400 000). On a beaucoup moins de contraintes techniques, la surface correspond davantage à ce qu'attendent les joueurs à cette période de l'année (ils joueront sur dur et non sur terre battue, ndlr), la capacité d'accueil sera beaucoup plus importante avec 4000 places… Le terrain sera conçu comme une scène, à la manière de ce qui se fait à Bercy. On repart de zéro. La seule chose qui reste, c'est l'état d'esprit. L'Open de Caen, c'est une grande fête de tous les tennis.

Le plateau est extrêmement relevé …

On vole un peu sur un nuage ! On a réussi le tour de force de convaincre trois des quatre joueurs de l'équipe de France de Coupe Davis. Gilles Simon sera la tête de série numéro 1. Richard Gasquet est l'autre tête d'affiche majeure. Il avait déjà failli venir l'année dernière. J'espérais convaincre un des deux, mais je n'imaginais pas qu'ils viendraient tous les deux ! Cette saison, on a l'avantage de jouer au Zénith, avec probablement une grosse affluence, et d'être bien situé dans le calendrier. Il ne faut pas se voiler la face, chacun a également fait des efforts financiers, du côté des joueurs comme de notre côté. Arnaud Clément et Michaël Llodra avaient donné leur accord plus tôt. Il y aura également deux joueurs du TC Caen, Axel Michon et Maxime Forcin.

A lire également dans notre dossier sur l'Open de Caen

> Quatre jours de tennis et de spectacle au Zénith

> Aristide Olivier : "Le Zénith, ça change tout"

> Les Caennais Michon et Forcin chez les grands

> Demandez le programme de l'Open

> Michaël Llodra : "Faire plaisir au public de Caen"

> Open de tennis de Caen : Llodra, Gasquet et Simon en stars !