Rouen. Rouen atteint un record de déficit d'ensoleillement

Depuis début janvier 2018, le Soleil manque à Rouen (Seine-Maritime) et dans la région. C'est sûrement une remarque que vous vous êtes faite en discutant avec vos proches ou vos collègues. Si la Normandie n'est pas réputée comme étant la région la plus ensoleillée de France, l'impression est quand même marquée depuis le début d'année.

Et surtout, c'est une réalité puisqu'il y a un véritable déficit d'ensoleillement pour le mois de janvier. "Sur les 21 premiers jours du mois, nous sommes à 13 heures d'ensoleillement alors que, sur la même période, en temps normal, nous devrions être à 39 heures", affirme Karine Aroles, prévisionniste à Météo France à la station de Rouen-Boos. "On est effectivement nettement en dessous de la valeur que l'on devrait avoir."

Karine Aroles Impossible de lire le son.

Défilé de perturbations

Le mois n'est pas encore terminé, mais un record pourrait bien tomber : celui du mois de janvier le plus gris à Rouen. "Le mois de janvier le moins ensoleillé, c'était en 2013 avec 24 heures", précise Karine Aroles. Surtout, ce record pourrait tomber puisque le temps gris devrait encore se prolonger. "Le Soleil devrait refaire son apparition jeudi et vendredi, avant le retour d'un ciel couvert", prévoit la station rouennaise de Météo France.

Ce sont d'ailleurs ces nombreuses perturbations qui sont à l'origine de ce déficit d'ensoleillement dans la région : "on a beaucoup de pluie et quand il y a eu des conditions anticycloniques, il s'agit de conditions hivernales avec du brouillard où on n'a pas pu en profiter pour avoir du Soleil".

A LIRE AUSSI.

Météo : un été si terrible en Seine-Maritime ?

Vague de froid généralisée attendue cette semaine