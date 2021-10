Les Restos du Coeur réouvrent leurs portes en Basse-Normandie

Dans la Manche par exemple, les bénévoles vont ainsi venir en aide à 6 000 personnes. Rien qu'à Cherbourg, près de 55 000 repas seront distribués ces cinq prochains mois.

Et cette année encore, la situation ne devrait pas s'arranger. On attend toujours plus de bénéficiaires.

Bonus AUDIO 1 / Pour Françoise Viger, la responsable des Restos à Cherbourg, l'opération reste donc essentielle. On l'écoute...

Bonus AUDIO 2 / Pas de quoi pour autant décourager les bénévoles à l'image de Jean-Bernard, Fabrice et Patrick. Écoutez leurs témoignages...

Bonus VIDEO / La chanson des Restos interprétée par les Enfoirés...