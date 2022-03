Ligue 1: Marseille garde le rythme à Caen

Avec 47 points contre 45 pour l'OL, l'OM a même une chance appréciable de conserver cette fois le fauteuil de dauphin à l'issue de cette 22e journée, puisque Lyon reçoit le Paris SG dimanche. Un match que Rudi Garcia et ses joueurs pourront savourer en toute décontraction. Quant à savoir s'ils soutiendront ouvertement le PSG...

Pour Caen, qui avait mis fin à sa série de cinq matches sans victoire en L1 en allant gagner 2-0 à Bordeaux mardi, la rechute met en péril sa place dans la première moitié du tableau (10e avec 27 points) puisque Strasbourg ou Dijon, qui s'affrontent samedi en Alsace, pourraient lui passer devant.

Cette rechute était prévisible, car l'OM n'a plus perdu à Caen en championnat depuis 21 ans et y restait sur sept victoires et un nul lors des huit derniers affrontements.

Malgré cet ascendant psychologique, l'attaque marseillaise, brillante à Rennes (3-0) et patiente contre Strasbourg (2-0), a peiné contre la sixième défense de Ligue 1 avec 22 buts encaissés, tout comme l'OM.

Avec Clinton Njie titularisé en pointe, soutenu par une ligne Florian Thauvin-Dimitri Payet-Maxime Lopez, la domination marseillaise a été d'autant plus stérile que l'attaquant international camerounais a été plutôt maladroit.

Njie a notamment envoyé au-dessus des cages, d'une tête aux six mètres, un centre parfait de Payet (26), avant de rater un face-à-face avec Rémy Vercoutre qui a bien repoussé son extérieur du pied (62).

L'OM a tout de même fini par régler la mire et a eu le bonheur de marquer sur son premier tir cadré quand Payet a brisé le début de malédiction marseillaise dans les penalties, après les échecs de Thauvin à Rennes et de Valère Germain, sur le banc, contre Strasbourg.

Payet a parfaitement pris à contre-pied Vercoutre après une faute incontestable du latéral Vincent Bessat sur André Zambo Anguissa (0-1, 56).

Marseille aurait déjà dû bénéficier d'un penalty en première période sur un contact très litigieux entre le même Bessat, déjà, et Thauvin.

Ce dernier s'est ensuite offert un très joli 10e but en L1 - pour neuf passes décisives - grâce à une frappe enroulée, à l'entrée de la surface, qui a trouvé la lucarne de Vercoutre (0-2, 74)

Seul point noir, un carton jaune inutile -le troisième en dix matches- reçu par le milieu offensif à la 63e. De quoi priver Thauvin du match contre Metz le 3 février.

