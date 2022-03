Alençon. Orne : un "camp d'été" pour des jeunes femmes en insertion dans l'emploi

C'est une première en France et ça se passe dans l'Orne. L'EPIDE (Etablissement pour l'insertion dans l'emploi) et la Préfecture veulent à l'été 2018 emmener en camp d'été de jeunes femmes de 18 à 25 ans, issues des quartiers prioritaires. Elles passeront quatre jours et trois nuits en compagnies d'autres jeunes femmes, actuellement volontaires à l'EPIDE.