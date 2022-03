Rouen. Le Rouen Métropole Basket prend une victoire à domicile

Les Rouennais n'avaient pas le choix. Humiliés par Denain au Kindarena le vendredi 12 janvier 2018 (53-83), le Rouen Métropole Basket devait rebondir pour ne pas laisser de place au doute et s'accrocher au peloton des qualifiés pour les play-off. Le mardi 16 janvier 2018, ils ont rempli leur mission dans un match difficile face à une équipe de Saint-Chamond mieux classée avant cette 14ème journée du championnat de Pro B.

Dans le premier quart-temps, les deux équipes s'observent mais Rouen prend tous les points possibles et devance Saint-Chamond de presque 15 points. Le quart-temps suivant est plus intense, Saint-Chamond met la pression avec un jeu de contre-attaque et remonte au score. Rouen se plante une épine dans le pied suite à la faute technique de Dibo avant la mi-temps. À la pause, les visiteurs réduisent l'écart à dix points (47-37).

Rouen a maîtrisé jusqu'au bout

La suite du match est tout aussi rapide et le jeu est propice aux fautes. Rouen réussit à garder son avance à la fin du troisième quart (72-60). Le dernier quart-temps est tendu et Saint-Chamond réduit l'écart à huit points. Le reste du temps est ponctué de fautes de part et d'autre. Solide, le RMB s'impose finalement 94 à 85.

Rouen remporte sa huitième victoire, la deuxième à domicile. Les joueurs d'Alexandre Menard consolident leur 8ème place avant le derby face au Havre le vendredi 19 janvier 2018.

