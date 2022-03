Rouen. Visite à Auschwitz reportée pour les 150 jeunes Normands

C'était un déplacement que les jeunes avaient longuement préparé et qu'ils attendaient depuis des mois. Environ 150 lycéens et apprentis de la région Normandie devaient s'envoler mercredi 17 janvier 2018 pour Cracovie, en Pologne. Là-bas, une visite du camp d'Auschwitz était prévue ainsi qu'une cérémonie au mémorial de Birkenau. Mais le décollage, prévu à 7h à l'aéroport de Deauville-Normandie (Calvados) n'a jamais eu lieu.

Problème technique

L'avion de la compagnie Luxair, affrété spécialement pour l'occasion, n'a jamais pu décoller. "Il s'agit d'un problème sur les batteries de l'appareil", confie un technicien. Après près d'une heure de tentative de réparation, la compagnie a cherché d'autres solutions dont l'idée de faire venir un autre appareil de la compagnie à Deauville, ce qui aurait nécessité environ deux heures d'attente. Le programme de la journée en Pologne, déjà bien chargé, ne permettait pas une arrivée plus tardive.

L'avion de la compagnie Luxair est resté cloué au sol, suite à un problème concernant les batteries de l'appareil.

De leurs côtés, les jeunes sont restés calmes et patients dans la salle d'embarquement de l'aéroport. Ils ont été informés des problèmes sur le vol et du report par leurs professeurs, qui se sont réunis plus tôt, autour des autorités, dans une pièce séparée.

Déception et regret

Mais la déception était lourde au moment de l'annonce de l'annulation du vol : "je pense beaucoup à nos profs qui se sont démenés pour tout faire avec l'administration qui est assez compliquée", réagit Julie, élève en terminale littéraire au lycée Corneille à Rouen (Seine-Maritime). "Je relativise, explique pour sa part Manon, si c'est reporté, on pourra quand même y aller et notre travail ne sera pas perdu".

