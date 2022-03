Saint-Lô. Météo : vents forts et mer agitée sur la Manche toute la semaine

Lundi 15 janvier 2018, le vent de secteur sud-ouest, 60-70km/h, rafales 90-100km/h, basculera en cours d'après-midi au secteur ouest pour se maintenir ainsi jusqu'à mercredi soir. À compter du jeudi 18 janvier, le vent revient au sud-ouest en fraîchissant 80-90km/h, rafales 110-120km/h ; il mollira ensuite progressivement à compter de jeudi après-midi pour atteindre 50-60km/h, rafales 70-80km/h en soirée.

La mer agitée à forte lundi 15 janvier devient forte à très forte (4 à 6m) au large mardi temporairement grosse (6 à 7m) jeudi matin.

Appel à la prudence en mer

Compte tenu de ces conditions météorologiques perturbées, caractérisées par la conjonction d'une mer forte à très forte et de vents forts, le préfet maritime déconseille toutes pratiques de loisirs nautiques et appelle les usagers de la mer à la plus grande prudence.

Pour les plaisanciers, il est conseillé de différer tout départ en mer et de ne pas pratiquer de sport nautique, de vérifier l'amarrage de son navire et l'arrimage du matériel à bord. Toute perte de matériel en mer (annexe, voile…) doit être immédiatement signalée au Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS - numéro : 196). Pour les baigneurs, plongeurs, pêcheurs ou promeneurs, il est demandé d'être particulièrement vigilant, notamment sur les plages et l'estran.

Les navigateurs et les usagers de la mer ne doivent jamais prendre de risques inutiles en sous-estimant ses dangers. La prudence, la vigilance, la solidarité et la responsabilité sont les atouts essentiels de la sécurité en mer.

Dans les jours à venir, une attention particulière doit être portée à l'évolution des conditions météorologiques.

RAPPEL : composez le n°196 pour alerter le CROSS de tout problème grave dont vous êtes victime ou témoin.