Gonfreville-l'Orcher. Gonfreville-l'Orcher : la RD34 totalement rénovée

La ville de Gonfreville-l'Orcher, le département de Seine-Maritime et l'agglomération du Havre (Codah) inaugure l'achèvement des travaux d'aménagement de la RD34 samedi 13 janvier 2018. Il aura fallu 14 mois de travaux pour réaménager cet axe important dans l'agglomération havraise. La RD 34, appelée également route de Saint-Laurent, traverse le hameau de Gournay-en-Caux (commune de Gonfreville-L'Orcher). Elle est une liaison interurbaine reliant l'entrée du Havre (via Harfleur) à Saint-Laurent-de-Brévedent. Des milliers de véhicules l'empruntent quotidiennement ce qui n'est pas sans poser des problèmes de sécurité. Écoutez Alban Bruno, le maire de Gonfreville-L'Orcher :

Trois objectifs

• Marquer le caractère urbain de la traversée de Gournay-en-Caux en conciliant l'aspect routier et la dimension " bourg ".

• Améliorer la sécurité routière en sécurisant la route par différents dispositifs (giratoire et plateaux).

• Embellir le cadre de vie des riverains en redonnant une identité propre au centre-bourg et mettre en valeur les espaces verts.



Rénovation de la RD 34 à Gournay-en-Caux (Gonfreville-l'Orcher) – coût des travaux : 3 358 000 € – Le chantier a été financé par la ville de Gonfreville-l'Orcher (951 780 €), le département de Seine-Maritime (795 600 €), la Codah (10 620 €) et le Fonds de soutien à l'investissement de la Codah (1 600 000 €).

