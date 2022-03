Marionnettes. Quand un chat et une souris deviennent amis à Maromme

Le 16 janvier 2018, l'Espace culturel Beaumarchais à Maromme (Seine-Maritime) accueille un spectacle de marionnette sur table imaginé par la Cie Tro-Héol. Une belle fable morale dont les héros sont Mix et Mex, un chat vieillissant et une souris bavarde.

Une improbable amitié

Inspiré par le roman jeunesse Histoire du chat et de la souris qui devinrent amis de Luis Sepúlveda, Mix Mex est le récit d'une improbable amitié qui va naître entre un chat et une souris. Les protagonistes de cette histoire sont Max, l'humain, Mix, le chat et Mex, la petite souris mexicaine.

Mix est le chat de Max et Max l'humain de Mix. Ils s'aiment, mais un jour accidentellement Mix perd la vue. Il ne peut plus explorer les toits comme avant, mais sa rencontre avec une petite souris vive et peureuse va changer sa vie. On assiste à la naissance de cette amitié et à la croissance de ce sentiment. La souris va être d'un grand secours pour Max en lui prêtant ses yeux : grâce à elle, une nouvelle vie commence.

Incarnation

Sur scène, les deux comédiens de la Cie Tro-Héol animent les marionnettes de Mix et Mex crées par Maïté Martin. Le chat Max est une peluche au long corps couverte d'une épaisse fourrure qui se déplace avec lenteur grâce, alors que Mex la souris bouge vivement. Dans un décor réduit aux lignes essentielles qui reconstitue l'espace de l'appartement sous les combles, trône au centre l'échelle et le vasistas qui donne sur les toits, accès désormais interdit à Mix devenu aveugle.

Ces rares accessoires suffisent à suggérer l'atmosphère de l'appartement et permettent au spectateur de se focaliser d'avantage sur les marionnettes. Grâce à leur force d'expression et à leur charisme, le spectateur leur prête très rapidement une âme.

Une histoire de bienveillance

Cette histoire est une fable tout public. Accessible dès 6 ans, le spectacle prône la bienveillance illustrée par cette improbable association de la proie et du prédateur ou du faible et du fort. Mais cette histoire traite avant tout de la dépendance et de la vieillesse. C'est l'âge qui fait perdre ses moyens et son autonomie au chat. À travers cette histoire toute en nuance, le metteur en scène Martial Anton a choisi de prôner des valeurs universelles et parle tout simplement d'humanité.

Pratique. Mardi 16 janvier 2018 à 18h30. Espace culturel Beaumarchais à Maromme. Tarifs 3 à 5€. Tél. 02 35 74 05 32

A LIRE AUSSI.

Un mélange de théâtre et de marionnettes à Duclair

74e Mostra de Venise: Matt Damon en lilliputien sur la lagune

La colocat de Vincent Bustillo : le paradis des chats à Rouen