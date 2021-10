L'avenir d'Honeywell : le gouvernement s'engage pour le maintien des emplois

L’avenir d’Honeywell évoqué ce mardi après midi, au Sénat, lors de la séance consacrée aux questions au gouvernement. Interrogé sur son action face à la fermeture de l’équipementier automobile en juin 2013 avec 323 licenciements, Frédéric Levèbre, secrétaire d’état chargé des petites et moyennes entreprises a confirmé que le président mondial du groupe a été informé de l’organisation d’une table ronde, et que le gouvernement veillera au maintien des emplois, et, d’une activité industrielle à Condé-sur-Noireau. Le président de la région Basse Normandie, le socialiste Laurent Beauvais prend acte de ses engagements. C’est ce jeudi, que les représentants du personnel et les syndicats seront reçus au ministère du Travail . Le plan social doit être enclenché lundi prochain.