Caen. Alerte verglas : la Manche et le Calvados en vigilance jaune

Après les coups de vent qui ont secoué la Manche et la Seine-Maritime dans la matinée du mercredi 27 septembre 2017, c'est au tour du verglas de toucher la Manche et le Calvados le jeudi 28 décembre 2017 de minuit à 6h du matin.

Vigilance jaune

Météo France place les deux départements sous vigilance jaune le jeudi 28 décembre 2017 de minuit à 6h du matin. Avec la baisse des températures en fin de journée et des chaussées restées humides à cause des fortes pluies de ces derniers jours, des plaques de verglas devraient se former durant la nuit.

C'est à Vire (Calvados) et dans le sud-Manche qu'il devrait faire le plus froid avec des températures descendant jusqu'à 2°C. La préfecture de la Manche appelle donc à la vigilance en cas de déplacement.

