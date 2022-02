Cherbourg. Un nouveau coup de vent attendu sur la Manche mercredi

Comme le 25 décembre, la Manche et la Seine-Maritime vont de nouveau être les proies de fortes rafales de vent en fin de nuit et dans la matinée du 27 décembre. Ce temps perturbé sera la conséquence d'une dépression qui passera sur l'est de l'Angleterre. La Normandie se trouve à l'arrière de cette dépression.

Des rafales à 110 km/h sur le littoral

Le vent devrait se renforcer dès 6h du matin pour atteindre en rafale 100 à 110 km/h sur le littoral, il devrait assez peu faiblir dans les terres sur le Cotentin, flirtant avec les 100km/h. En revanche, plus vous irez vers le sud, moins le vent sera violent. La situation devrait s'améliorer au fur et à mesure de la matinée du mercredi 27 décembre.

Pas de vigilance orange

Les départements ont été placés en vigilance jaune aux vents violents. La vigilance orange n'a pas été déclenchée car le vent ne devrait pas dépasser les 100km/h dans les terres. Ce nouvel épisode dépressionnaire reste assez commun pour la saison en Normandie.

La fin de semaine encore floue

Un autre coup de tabac serait attendu pour la fin de semaine (vendredi) mais les prévisionnistes de Météo France restent pour l'heure prudents quant à la puissance du phénomène, visiblement difficile à analyser. Pour le moment, on évoque des rafales qui pourraient avoisiner les 90km/h en pointe.

A LIRE AUSSI.

28 départements en vigilance orange pour vents violents et vagues-submersion

Vents violents et vagues: 27 départements en vigilance orange

Foyers sans électricité, vents à 148 km/h: la tempête Leiv passe sur le Sud-Ouest