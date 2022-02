Alençon. Tendance Live : Vitaa sur la scène d'Anova à Alençon 

Plus de dix artistes sont programmés pour la prochaine édition gratuite du Tendance Live à l'Anova d'Alençon le vendredi 26 janvier 2018.

Après Black M annoncé hier, la radio Tendance Ouest dévoile la présence de la chanteuse Vitaa.

Près d'1 millions d'albums vendus

Avec plus d'1.500.000 millions fans sur Facebook et plus de 150 millions de vues sur You Tube, Vitaa est l'une des artistes les plus sollicitées sur les réseaux sociaux en France.

La chanteuse qui a vendu près d'1 millions de disques revient en duo avec Claudio Capeo.

Vitaa commence à chanter à l'âge de 11 ans et donne ses premiers concerts à 15 ans. Chanteuse de R'N'B, c'est un duo avec Diam's qui la fait connaitre du grand public. Son premier album solo " A fleur de toi " sort en 2007 et entre directement en première place des ventes de disques France. Il s'est écoulé à 920.000 exemplaires.

Affiche Tendance Live Anova 2018 - Tendance Ouest