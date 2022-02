Caen. Fêtes : les conseils d'une diététicienne pour aborder Noël sereinement

Pas de diète avant les fêtes

"Avant et après les fêtes, il faut surtout avoir des repas bien complets, insiste-t-elle. Inutile de priver son corps en sautant des repas ou en faisant des repas très restrictifs". En deux mots, la technique du bouillon matin, midi et soir est contre productive. "On risque d'avoir l'effet inverse, le corps va finir par stocker dès qu'on va faire le moindre excès".

Pour se préparer, privilégier donc les viandes maigres, éviter les plats en sauce, favoriser les cuissons vapeurs et four. "On mange des fruits et légumes à chaque repas pour faire le plein de fibres et surtout, on évite les produits sucrés puisqu'on sait très bien qu'on en aura suffisamment pendant les repas de fête."

Les petits trucs à éviter

Marion Leménager conseille aussi le jour J de ne pas se laisser tenter par "des aliments inutiles". À proscrire par exemple, "piocher du pain dans la bannette entre les plats" ou les gâteaux à l'apéro "qui sont très salés, vont donner soif et donc faire consommer plus d'alcool ou de boissons sucrées. Il faut plutôt se tourner vers les produits frais comme les petites tartines, les verrines, les crudités".

Se faire plaisir

Dernier conseil et pas des moindres : "Il faut savoir se faire plaisir, assure la diététicienne. Et garder le côté convivial et gourmandise des repas." Pour elle, pas d'interdiction, le tout est de savoir rester raisonnable sur les quantités. "Si on ne reprend pas trois fois du plat, et qu'on se limite à une part de ce dessert chocolaté et plein de crème qui nous fait envie", pas de quoi culpabiliser ! Le tout, c'est aussi de savoir prendre le temps de manger.

